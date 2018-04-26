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Самарское УФАС наказало оператора сотовой связи за рекламные смс
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Самарское УФАС наказало оператора сотовой связи за рекламные смс 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Сумма штрафа составила 130 тысяч рублей. В антимонопольную службу обратился гражданин, который получил на мобильный телефон сообщение: «Акция! Натяжные потолки от 120 р/м²! Звони сейчас!». Самарец рассказал, что никому не давал согласия на отправку ему рекламных смс. В отношении мобильного оператора было возбуждено административное дело. Компания не предоставила документов, дающих ей право проводить подобную рассылку, и была оштрафована на 20 тысяч рублей. Позднее оператор был признан нарушившим «Закон о рекламе» и теперь обязан выплатить ещё 110 тысяч.
Фото: pixabay.com
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