За трудоустройство бывших госслужащих нарушители в Оренбуржье заплатят штрафы

Оренбурге по инициативе прокуратуры оштрафовано юридическое лицо и его директор за трудоустройство бывших госслужащих.

Прокуратура Центрального района по результатам проверки возбудила административное дело в отношении ООО «Нефтехимремстрой». В силу норм Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с бывшим госслужащим, обязан в 10-дневный срок сообщать об этом его предыдущему работодателю. Ответчик этого своевременно не сделал.

Установлено, что в феврале 2017 года на должность инженера приняли бывшего служащего налоговой инспекции . Судья признал юридическое лицо виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Похожее дело рассмотрели в Бугуруслане . Здесь директора ООО МФ «Южуралгазстрой» за аналогичное правонарушение обязали выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

Постановления судей в законную силу не вступили.