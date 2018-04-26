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За трудоустройство бывших госслужащих нарушители в Оренбуржье заплатят штрафы
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За трудоустройство бывших госслужащих нарушители в Оренбуржье заплатят штрафы 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Оренбурге по инициативе прокуратуры оштрафовано юридическое лицо и его директор за трудоустройство бывших госслужащих.
Прокуратура Центрального района по результатам проверки возбудила административное дело в отношении ООО «Нефтехимремстрой». В силу норм Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с бывшим госслужащим, обязан в 10-дневный срок сообщать об этом его предыдущему работодателю. Ответчик этого своевременно не сделал.
Установлено, что в феврале 2017 года на должность инженера приняли бывшего служащего налоговой инспекции. Судья признал юридическое лицо виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.
Похожее дело рассмотрели в Бугуруслане. Здесь директора ООО МФ «Южуралгазстрой» за аналогичное правонарушение обязали выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.
Постановления судей в законную силу не вступили.
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