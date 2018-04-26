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На Урале пройдет Сабантуй
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На Урале пройдет Сабантуй 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в регионе национального-культурного праздника Сабантуй. Он пройдет в 30 июня в Сысертском городском округе. Распоряжения по по подготовке получили все профильные министерства, включая областные Минкультуры, Минспорта, Минздрав, и министерство АПК и продовольствия, а также силовые ведомства.
«Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО», — заявлял ранее глава Свердловской области.
Большой национальный праздник празднуют 160 живущих на Среднем Урале народов. На празднике гости знакомятся с традициями, ценностями и культурными особенностями других народов, также пробуют национальные блюда и участвуют в народных видах спорта.
Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
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