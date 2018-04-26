На Урале пройдет Сабантуй

«Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО », — заявлял ранее глава Свердловской области.

Большой национальный праздник празднуют 160 живущих на Среднем Урале народов. На празднике гости знакомятся с традициями, ценностями и культурными особенностями других народов, также пробуют национальные блюда и участвуют в народных видах спорта.

Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.