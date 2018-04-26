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Удмуртэнерго успешно выполнил план ремонтной программы первого квартала
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Удмуртэнерго успешно выполнил план ремонтной программы первого квартала 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Филиал «Удмуртэнерго» «МРСК Центра и Приволжья» выполнил намеченную ремонтную программу первого квартала 2018 года. За три месяца энергетики капитально отремонтировали 372 километра воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ.
Также выполнен ремонт 25 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, капитально отремонтированы 82 выключателя напряжением 6-10 кВ, установлено 995 новых изоляторов. Произведена замена 5,2 километров неизолированного провода на защищенный СИП на воздушной линии электропередачи 6-10 кВ.
Особое внимание в ремонтной программе 2018 года уделено расчистке и расширению трасс линий электропередачи, и вырубке деревьев, угрожающих падением на провода. С начала года было расчищено восемь с половиной гектаров трасс воздушных линий 6-10 кВ. До конца года энергетикам предстоит выполнить расчистку еще 828,5 гектаров.
Реализация ремонтной программы филиала только начата. Основные работы на электрооборудовании запланированы на второй и третий кварталы. Накануне начала массовых ремонтных работ готовность производственного персонала проверила специальная комиссия, состоящая из числа руководителей и технических специалистов компании. Были проверены теоретические и практические знания методов безопасного производства работ, наличие аттестации и допусков к работам повышенной опасности. Энергетики также проконтролировали исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания и исправное состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, с помощью которых бригады будут проводить ремонты электрооборудования.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. энергетикам еще предстоит выполнить капитальный ремонт 3478 км воздушных линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ, комплексный ремонт 27 подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 479 трансформаторных подстанций. Выполненные работы будут способствовать повышению качества и надежности электроснабжения всех категорий потребителей республики.
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