Segezha Group профориентирует молодежь Сокола, Кирова и Сегежи

Кировской области под девизом «Живи! Учись! Работай на Вятке!» 16 апреля стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов». В масштабном профориентационном проекте, призванном повысить престиж рабочих и инженерных профессий, приняли участие школьники 9-11 классов. На церемонии открытия присутствовало около тысячи учащихся, которые в течение недели пройдут тесты и мастер-классы по профессиям, встретятся с передовиками производства, посетят с родителями тематические собрания и ярмарки вакансий. Также будущие специалисты побывают с экскурсиями на предприятиях и в организациях Кировской области, в том числе на обновленном Вятском фанерном комбинате.

В марте в ходе встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым , посвященной предстоящему запуску нового фанерного производства на базе ВФК, президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал о планах участия компании в региональной программе подготовки кадрового резерва. Глава холдинга рассказал о большом потенциале сотрудничества с опорным Вятским государственным университетом.

«Компания планирует отбирать лучших студентов старших курсов, — тех, кто захочет работать в лесоперерабатывающей индустрии, — заявил президент Шамолин, — Наши специалисты должны постоянно работать на себестоимость в условиях жесткой международной конкуренции, заниматься непрерывной оптимизацией производства. Мы конкурируем глобально, не локально, и для того, чтобы быть на острие, нам нужны сотрудники, которые умеют не только поддерживать статус-кво, но и двигать компанию вперед. Это крайне важная тема».

«Основная идея акции заключается в том, чтобы учащиеся своими глазами увидели, как работают специалисты по профессиям, востребованным на современном промышленном производстве, — отметил директор по персоналу Сегежского ЦБК Игорь Беккашкаров, — После экскурсий, которые мы проводим для старшеклассников и студентов карельских учебных заведений, повышается количество звонков в кадры».

«Наша служба ведёт постоянную рекрутинговую работу, — подчеркнул главный специалист по развитию персонала и социальным вопросам Службы управления персоналом Сегежского ЦБК Данила Клементьев, — Мы отчетливо понимаем, что серьезно заинтересовать молодежь быстро не получится. Годы забвения рабочих профессий эхом отзываются и по сей день. Только прямые контакты, наглядные встречи помогают изменить ситуацию».

Мероприятия по привлечению молодежи на производство проходят в неформальной творческой обстановке. Так, 19 апреля на Сегежском ЦБК впервые состоялась профориентационная интеллектуальная игра с участием учеников 9 классов моногорода Сегежа (школы № 4, 5, 6 и 7) и студентов Северного колледжа. Игра проходила в формате викторины «Что? Где? Когда?». Юные «знатоки» в составе 5 команд отвечали на вопросы о лесной промышленности, подготовленные сотрудниками предприятий Segezha Group. По сумме баллов лучшей в интеллектуальной игре стала команда школы № 6 г. Сегежа во главе с капитаном Ильей Колданом. Также в мероприятии приняли участие студенты Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета, — опорного отраслевого ВУЗа, который в перспективе могут выбрать для обучения школьники.

«Мы увидели, что в работе на производстве заинтересована не только молодежь из Сегежи, но и ребята из других городов Карелии — Пудожа и Петрозаводска , например. С каждым посетившим наш стенд мы обсудили вопросы прохождения практики и возможностей дальнейшего трудоустройства, — отметила начальник отдела кадров ООО «Сегежская упаковка» Оксана Фофанова.

По словам участников ярмарки, важно, что предприятия готовы брать на работу молодых дипломированных специалистов даже без опыта трудовой деятельности.

11 апреля в Вологодской области Сокольском лесопромышленном техникуме для студентов впервые работала интервью-студия «Лесная отрасль. Настоящее и будущее». Модераторами события от градообразующих предприятий, работающих в контуре управления Segezha Group, выступили Заместитель Главного механика Сокольского ДОК Евгений Штраус, Главный технолог Соколького ЦБК Юрий Кузьмин и Начальник производственно-технического отдела ЛПК «Кипелово» Дмитрий Шабалихин. В ходе заинтересованного диалога учащиеся получили исчерпывающие ответы на вопросы о производственных планах предприятий, лесовосстановлении, технологиях производства и зарплатах.

19 апреля на базе техникума в форме «Дня открытых дверей» прошла «Выставка предприятий». Главными гостями выставки стали старшеклассники, которые определяются с будущей профессией. Сокольский ДОК, Сокольский ЦБК и ЛПК «Кипелово» представили информационные стенды и образцы продукции, сотрудники кадровых служб презентовали «лесные» профессии, рассказали о производственных рекордах и корпоративной жизни. Студенты познакомились с сырой целлюлозой и щепой, изучили подпергамент, лигносульфонат и сырье, из которого вырабатывается бумага. До будущих потенциальных работников лесной отрасли была доведена информация о специфике работы варщика, кислотчика, промывщика, машиниста бумагоделательной машины, сушильщика, прессовщика, а также о профессиях, связанных с обслуживанием оборудования: слесаря-ремонтника, электромонтера и слесаря КИПиА.

По данным экспертов, ежегодно в России более 60 ВУЗов и 100 техникумов выпускают для лесной отрасли порядка 6-7 тысяч специалистов с высшим образованием и 3-4 тысячи — со средним профессиональным, из которых только 75-80% трудоустраиваются по профилю. Дефицит кадров с высшим и средним профессиональным образованием в лесном секторе экономики превышает ежегодный выпуск. Лесопромышленный холдинг Segezha Group заинтересован в подготовке квалифицированных специалистов для работы на своих предприятиях по направлениям «Технологические машины и оборудование», «Теплоэнергетика», «Лесное дело», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Энергообеспечение предприятий», «Автоматизация технологических процессов», «Электропривод и автоматика». В обеспечение кадровых потребностей компания системно повышает престиж «лесных» профессий, создавая высокотехнологичные рабочие места, безопасные условия труда и обеспечивая сотрудникам качественный социальный пакет.

26.04.2018 14:53:00