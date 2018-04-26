Объединение дорожных предприятий Удмуртии отложит их возможную приватизацию на конец года

Ижевск. Удмуртия . Возможная приватизация объединенного дорожного предприятия Удмуртии откладывается на срок не раньше конца 2018 года. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, на октябрь запланирована реорганизация «Дорожного предприятия „Ижевское“. Напомним, что к нему присоединят Сарапульское, Увинское, Можгинское дорожные предприятия, а также „Глазовский дормостстрой“. К этому же сроку „Удмуртавтодор“ из унитарного предприятия станет акционерным обществом.

»Иных решений (в том числе о приватизации) в отношении указанных организаций правительством Удмуртской Республики до настоящего времени не принималось, рыночная оценка акций данных организаций не осуществлялась», — говорится в ответе Минимущества.