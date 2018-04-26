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Работающим без долгов фермерам Поморья деньгами поможет правительство региона
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Работающим без долгов фермерам Поморья деньгами поможет правительство региона 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Архангельской области фермеры, не имеющие налоговых долгов и неоконченных исполнительных производств, смогут претендовать на гранты от правительства региона. Кандидат также должен иметь в распоряжении земли сельскохозяйственного назначения. На эти цели предусмотрено 7,5 миллиона рублей бюджетных средств.
В 2018 году по этим причинам не были допущены 10 глав крестьянских фермерских хозяйств из 21.
— Конкурс на право получение грантовой поддержки для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов министерством уже объявлен, приём заявок от претендентов осуществляется до 28 мая 2018 года включительно, — отметила министр АПК и торговли области Ирина Бажанова.
В регионе уже определены победители конкурсных отборов для предоставления грантовой поддержки малым фермерским хозяйствам.
По словам министра АПК и торговли области Ирины Бажановой, субсидии на общую сумму 17,8 миллиона рублей получат 9 фермеров. В частности, гранты будут направлены на создание и развитие хозяйств, занимающихся производством мяса и молока (Плесецкий, Пинежский и Устьянский районы), разведением овец (Плесецкий район), выращиванием свежих огурцов и производством товарного картофеля (Устьянский район), промышленным выращивание малины (Красноборский район), аквакультурой (Вельский район).
Есть и экзотические проекты: предприниматель из Каргопольского района получит средства на строительство фермы для разведения перепелов.
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