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США надеются на укрепление сотрудничества с Алжиром в области безопасности — глава Африканского командования ВС США
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США надеются на укрепление сотрудничества с Алжиром в области безопасности — глава Африканского командования ВС США 

ИА Синьхуа 1 час назад
Алжир, 26 апреля /Синьхуа/ — Находящийся в Алжире с визитом глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер в среду сообщил, что США надеются на укрепление с Алжиром сотрудничества в сфере безопасности и совместную защиту мира и стабильности в регионе.
Т. Вальдхаузер заявил СМИ после встречи с министром иностранных дел Алжира
Абделькадером Мессахелем, что США надеются на дальнейшую активизацию сотрудничества с Алжиром в области безопасности, а также о наличии большого потенциала взаимодействия в совместной обороне и борьбе с терроризмом.
Т. Вальдхаузер подчеркнул, что Алжир является очень важной африканской страной, и два государства могут укрепить контакты и обмен в области региональной стабильности. Он положительно оценил двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом и содействии региональному миру.
По мнению А. Мессахеля, нынешний визит будет способствовать обмену опытом между Алжиром и США в борьбе против терроризма и в сфере обороны.
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