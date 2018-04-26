США надеются на укрепление сотрудничества с Алжиром в области безопасности — глава Африканского командования ВС США

Алжир , 26 апреля / Синьхуа / — Находящийся в Алжире с визитом глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер в среду сообщил, что США надеются на укрепление с Алжиром сотрудничества в сфере безопасности и совместную защиту мира и стабильности в регионе.

Т. Вальдхаузер заявил СМИ после встречи с министром иностранных дел Алжира

Абделькадером Мессахелем, что США надеются на дальнейшую активизацию сотрудничества с Алжиром в области безопасности, а также о наличии большого потенциала взаимодействия в совместной обороне и борьбе с терроризмом.

Т. Вальдхаузер подчеркнул, что Алжир является очень важной африканской страной, и два государства могут укрепить контакты и обмен в области региональной стабильности. Он положительно оценил двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом и содействии региональному миру.

По мнению А. Мессахеля, нынешний визит будет способствовать обмену опытом между Алжиром и США в борьбе против терроризма и в сфере обороны.