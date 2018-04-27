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Компанию «СУЭНКО» оштрафовали на 100 тысяч за задержку подписания договора
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Компанию «СУЭНКО» оштрафовали на 100 тысяч за задержку подписания договора 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Компания «СУЭНКО» получила штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение срока направления договора техприсоединения. Сетевая организация должна была направить заявителю подписанный проект договора в двух экземплярах в течение 15 дней, но не сделала этого. Тюменское УФАС выяснило, что объективных причин на то у сетевика не было.
Эта история началась с того, что в ПАО «СУЭНКО» обратился гражданин с заявкой на технологическое присоединение гаража к электрическим сетям. Спустя более двух недель гражданин не получил нужный ему документ. В ходе рассмотрения обращения заявителя Тюменским УФАС было установлено, что у общества имелась возможность направить в срок этот договор (он был уже готов). Но при обращении на горячую линию ПАО «СУЭНКО», заявитель получал ответ, что его заявка находится в стадии рассмотрения.
Оспаривая постановление о наложении штрафа, ПАО «СУЭНКО» указывало, что это нарушение является малозначительным и просило освободить его от административной ответственности. Но судом такой довод был отклонен.
— В рассматриваемом случае правонарушение посягает на установленный законом порядок осуществления субъектом естественной монополии своей хозяйственной деятельности. Несоблюдение данного порядка автоматически приводит к нарушению прав и законных интересов иных лиц, — пояснил Дмитрий Полухин, заместитель руководителя Тюменского УФАС России.
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