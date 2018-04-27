Компанию «СУЭНКО» оштрафовали на 100 тысяч за задержку подписания договора

Компания «СУЭНКО» получила штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение срока направления договора техприсоединения. Сетевая организация должна была направить заявителю подписанный проект договора в двух экземплярах в течение 15 дней, но не сделала этого. Тюменское УФАС выяснило, что объективных причин на то у сетевика не было.

Эта история началась с того, что в ПАО «СУЭНКО» обратился гражданин с заявкой на технологическое присоединение гаража к электрическим сетям. Спустя более двух недель гражданин не получил нужный ему документ. В ходе рассмотрения обращения заявителя Тюменским УФАС было установлено, что у общества имелась возможность направить в срок этот договор (он был уже готов). Но при обращении на горячую линию ПАО «СУЭНКО», заявитель получал ответ, что его заявка находится в стадии рассмотрения.

Оспаривая постановление о наложении штрафа, ПАО «СУЭНКО» указывало, что это нарушение является малозначительным и просило освободить его от административной ответственности. Но судом такой довод был отклонен.