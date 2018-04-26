Застройка Волжской поймы может быть отменена

Публичные слушания по возвращению Волжской пойме статуса рекреационной зоны пройдут 22 мая. Напомним, Волжская пойма распоряжением правительства в 2016 году была отдана под жилую застройку. Постановление о проведении публичных слушаний по проекту внесения в городской генплан подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Речь идет об изменении зоны среднеэтажной застройки на земельном участке площадью 1200 метров на северо-восток от жилого дома № 53 по улице Хользовской в Сормовском районе. Инициатор публичных слушаний — комитет Волжской поймы предлагает присвоить данной территории статус «земель озеленения, пешеходных связей и пространств, зоны рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками, зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зоны набережных».

Слушания состоятся в 18.00 по адресу: Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр «Буревестник»).

Заранее с вопросом можно ознакомиться на информационных стендах в администрации Сормовского района (бульвар Юбилейный, дом 12) с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Предложения по проекту принимает комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе по адресу: 603003, Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 — или по электронной почте: sormovo-info@admgor.nnov.ru.

Напомним, Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 26 апреля.

Фото: change.org