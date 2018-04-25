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Генштаб ВС РФ: на объектах Сирии, по которым ударили США и их союзники, не было химоружия
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Генштаб ВС РФ: на объектах Сирии, по которым ударили США и их союзники, не было химоружия 

ТАСС 25 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. На объектах в Сирии, по которым ударили США и их союзники, не было химоружия, взятые там пробы подтверждают это, сообщил в среду на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ удивлен выбором целей со стороны США и союзников. Если бы на объектах были отравляющие вещества, погибли бы десятки тысяч людей, отметил Рудской.
"В то же время непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек", — сказал Рудской.
Две использовавшихся во время удара по Сирии и не достигших целей крылатые ракеты (Tomahawk и авиационная ракета) доставлены в Москву, их изучают военные специалисты РФ. Результаты анализа будут использованы при совершенствования новых российских вооружений.
"Часть ракет не достигла объектов поражения по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого Tomahawk вы можете наблюдать на слайде", — сказал генерал.
Он добавил, что сейчас их исследуют наши специалисты. «Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — сообщил Рудской.
Российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара в Сирии из 105, заявленных американскими военными.
"Генеральным штабом ВС РФ проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", — сказал Рудской.
Фрагменты ракет с серийными номерами, обнаруженные после ударов, позволят определить принадлежность вооружения. «Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов», — сказал Рудской.
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