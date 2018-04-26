Тянут на дно. Почему Дальний Восток не может вылезти из долговой ямы

Минвостокразвития и всевозможные агентства, созданные в целях развития Дальнего Востока, бодро рапортуют о реках инвестиций, текущих в макрорегион. И инвесторы тут новые появляются, и проекты новые создают, и налоговые отчисления растут как грибы… Однако факт остается фактом: Дальний Восток погряз в долгах. Никому ничего не должна лишь Сахалинская область . Якутия же набрала займов на 50,7 миллиардов рублей. Колыма и ЕАО должны 14,7 и 5,5 миллиарда рублей соответственно. На Чукотке «висит» 11 миллиардов, Приморье задолжало 5,4 миллиарда, а Камчатка — 4,2 миллиарда рублей. На фоне Якутии — правда, мелочь.

«В России есть регионы, где все хуже: но это не повод успокаиваться. Республиканский долг растет и дальше: на начало 2017 года он составлял 44,9 миллиарда. Рост вполне заметный. А если добавить существенное сокращение доходов республики, то картина предстает совсем не радужная», — рассуждает парламентарий.

По мнению депутата, Якутия движется к опасной черте, поскольку любой долг нужно рано или поздно отдавать. При этом, отмечает Тумусов, не очень понятно, как это сделать.

«Таким образом, нам в будущем может грозить переход на казначейское сопровождение, или, простыми словами, потеря финансовой самостоятельности: федеральный центр уже применял такой механизм к ряду субъектов РФ», — резюмирует депутат.

«Вкладывают деньги в развитие? Это пустая формулировка»

Доцент школы экономики и менеджмента ДВФУ, кандидат экономических наук Максим Кривелевич не видит ничего удивительного в сложившейся ситуации: он отмечает, что долги и дальше будут расти.

«Разговоры о развитии Дальнего Востока и само развитие Дальнего Востока — это не одно и то же. От разговора два мешка в пространстве не переместятся. Нынешние долги — это нормальное следствие отношений регионов и Москвы , точнее, полной зависимости регионов от федерального центра. Главы субъектов, правительства вроде бы наделены бюджетными полномочиями, но давайте вспомним майские указы, например… Доходам неоткуда взяться — в России кризис уже десять лет длится. Граждане становятся беднее, соответственно и регионы беднеют», — пояснил в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» Максим Кривелевич.

Экономист подчеркивает, что и налоговые отчисления из пустоты возникнуть не могут. Особенно на Дальнем Востоке, где покупательская способность падает из года в год.

«В развитие Дальнего Востока вкладываются деньги… Это пустая формулировка, не несущая никакого смысла. Любые доходы — это расходы, и наоборот. Невозможно построить богатую страну при бедных гражданах. Жители ничего не покупают у компаний, компании, соответственно, не могут платить налоги. Те регионы, у которых нет ни газа, ни нефти, прозябают. Выигрышные регионы на Дальнем Востоке — это Якутия и Сахалин», — заявил эксперт.

Кривелевич поясняет, что долги Якутии не стоит рассматривать как признак нищеты региона. Напротив, республика выглядит надежным заемщиком.

«Долги по кредитным картам как правило у богачей, а не у бедняков. Банк не займет человеку, у которого ничего нет. И если бы на месте Якутии была другая область, то она бы и не набрала такого долга, поскольку никто попросту бы денег не дал. Якутия — современная республика с привлекательным инвестиционным климатом. Так что у них ситуация не самая плохая на Дальнем Востоке», — убежден экономист.

«Негативные тенденции пересиливают»

Руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук Александр Латкин мнение коллеги в целом разделяет, так же говоря о бедности населения Дальнего Востока.

«Есть такой показатель, как бюджетная обеспеченность в расчете на человека. Это самый прозрачный показатель, на мой взгляд. И на протяжении многих лет он очень низкий. Приморье, например, занимает последнее место в ДФО. Хотя, казалось бы, у региона все есть. Но налоговых поступлений меньше, чем должно быть. На Дальнем Востоке в принципе экономика слабая, а уж в условиях кризиса… Негативные тенденции пересиливают попытки правительства стабилизировать ситуацию. Производство крупных предприятий все равно сворачивается, средние предприятия банкротятся. Очень много бедного населения, к тому же. При этом Дальний Восток зависит от импорта — из-за роста курса доллара предприятия приостанавливают свою деятельность», — отметил Александр Латкин «ФедералПресс».

Из-за сворачивания деятельности предприятий, разумеется, отсутствуют налоговые поступления. Регионам не хватает своих денег на нормальную деятельность, поэтому бесконечно приходится лезть в новые долги.

«Прошло четыре года с момента создания ТОРов, уже можно давать оценки. Результаты, к сожалению, не соответствуют ожиданиям. Не все резиденты свободного порта уже работают и реализуют проекты. Я бы оптимистично сказал: давайте еще подождем! Но оптимизма все меньше…» — резюмировал эксперт.