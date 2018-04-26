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Посчитали жалобы и долги: опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края
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Посчитали жалобы и долги: опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Прикамье составлен второй рейтинг управляющих компаний региона. Сейчас в нем находятся 375 УК. Рейтинг обновляется раз в квартал. Рассказываем, по каким принципам он составлен и для чего полезен жителям.
— Цели рейтинга — информирование жителей о качестве работы управляющих компаний, стимулирование самих УК к улучшению их деятельности по управлению многоквартирными домами и повышение конкуренции между организациями, — пояснили в краевой ИГЖН.
В рейтинге полтора десятка критериев, за каждый из которых начисляются или снимаются баллы: количество жалоб в ИГЖН на УК, выданные и неисполненные предписания инспекции; наличие судебных решений об административных правонарушениях, долги ресурсникам, участие компании в профессиональных конкурсах и государственных проектах по благоустройству, повышение квалификации сотрудников и даже наличие газеты для жителей домов.
На сайте ИГЖН в рейтинге все управляющие компании разделены по площади, которой они управляют. Сейчас в лидерах с 37-ю баллами муниципальная УК «Гарант» ЗАТО Звездный и «СМУ №2 Сатурн-Р». На втором места и на балл ниже «Коммунал» из Соликамска и «УК ДСТ П» из Перми, на третьем месте с 35-ю баллами уже восемьдесят различных управляющих компаний. Последние два места занимают «УправДом» Верещагинского района и «УК „Моторостроитель“ (УК „Тихий Компрос“)
Рейтинг управляющих компаний опубликован на портале „Управляем вместе“ и сайте ИГЖН.
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