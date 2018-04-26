Глава Мотовилихинского района уходит в отставку

Глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров написал заявление об отставке, пишет «Коммерсант». 28 апреля станет его последним рабочим днем, исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Антон Ильюшин. Сам кокшаров заявил, что у него пока нет варианта для трудоустройства.

Комментируя кадровые перестановки, пермский политконсультант Дмитрий Логинов заявил «ФедералПресс» следующее: «Я сам житель Мотовилихинского района и прекрасно могу оценить ситуацию. Одной из причин отставки я бы назвал плохую работу по организации управления районом. Очень много было жалоб на уборку территории, вывоз снега. Кокшаров неоднократно становился объектом критики. Столько лет просидев в кресле главы района он таки не смог достойно наладить работу администрации, поэтому, конечно, и стал первым кандидатом на вылет. Я считаю, что кадровое решение по нему было абсолютно правильным и своевременным».

Напомним, слухи об отставке Кокшарова появлялись неоднократно. Так, в прошлом году чиновнику в вину ставили отставание Мотовилихи в вопросах благоустройства территории и содержания дорог.