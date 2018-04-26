На каждый балкон по 30 тысяч: пятиэтажку возле Центрального стадиона срочно «расстеклят» к ЧМ-2018

Пятиэтажку по адресу Крылова, 26 (выходит торцом на Татищева) срочно «расстеклят» к ЧМ-2018. Приведение пятиэтажки в порядок городскому управлению ЖКХ обойдется в 215,6 тысячи рублей (такова стартовая цена акуциона). Согласно дефектной ведомости, в порядок нужно будет привести семь балконов. Там уберут имеющиеся разномастные решетки и профиль — и установят единообразные светопрозрачные ограждающие конструкции. Аукцион состоится 10 мая, завершить работы планируется до 10 июня. Сейчас торец облагораживаемой пятиэтажки выглядит так: Напомним, ранее вице-мэр по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев сделал заявление, что насильно вынуждать людей расстеклять балконы за свой счет в мэрии не намерены.