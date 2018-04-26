Ещё
На каждый балкон по 30 тысяч: пятиэтажку возле Центрального стадиона срочно «расстеклят» к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На каждый балкон по 30 тысяч: пятиэтажку возле Центрального стадиона срочно «расстеклят» к ЧМ-2018 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Пятиэтажку по адресу Крылова, 26 (выходит торцом на Татищева) срочно «расстеклят» к ЧМ-2018.
Приведение пятиэтажки в порядок городскому управлению ЖКХ обойдется в 215,6 тысячи рублей (такова стартовая цена акуциона).
Согласно дефектной ведомости, в порядок нужно будет привести семь балконов. Там уберут имеющиеся разномастные решетки и профиль — и установят единообразные светопрозрачные ограждающие конструкции.
Аукцион состоится 10 мая, завершить работы планируется до 10 июня.
Сейчас торец облагораживаемой пятиэтажки выглядит так:
Напомним, ранее вице-мэр по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев сделал заявление, что насильно вынуждать людей расстеклять балконы за свой счет в мэрии не намерены.
e1.ru: последние новости
Владимир Пресняков-старший попал в больницу после инфаркта В Екатеринбурге после посещения больницы пропала женщина Свердловский облсуд отпустил под подписку мать двоих детей, которую посадили за строительство дома
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…339
Макаревич снова оскорбил россиян782
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море252
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение