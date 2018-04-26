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Прокуратура Златоуста намерена закрыть «Урал» и «Гагаринский»
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Прокуратура Златоуста намерена закрыть «Урал» и «Гагаринский» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В настоящее время в суд поданы два исковых заявления в интересах неопределенного круга лиц, — сообщила Гульфира Крылова. — Рассмотрение гражданского дела по приостановлению деятельности универсама „Гагаринский“ назначено на 8 мая. По ТДЦ „Урал“ завтра, 27 апреля, состоится собеседование. Оба иска направлены прокурором Евгением Важениным в связи с невыполнением правил пожарной безопасности».
Напомним, ранее сообщалось, что отдел Госпожнадзора Златоуста выявил многочисленные нарушения во всех торговых центра города. По мнению источника «ФедералПресс», под особой угрозой находятся крупнейшие комплексы, совмещающие торговлю и досуг: «Планета», «Агат» и «Тарелка». «Из-за объема выявленных нарушений прокуратура просто не успела еще составить исковые заявления по этим центрам», — утверждает источник.
Как сообщал «ФедералПресс», поголовная проверка правил пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах по всей России началась после трагедии 26 марта в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово. В соседнем со Златоустом Миассе закрытию, например, подлежит ТРК «Слон», где в середине месяца обрушилась кровля в одном из отделов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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