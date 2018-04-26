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Завтра Казанский пороховой завод запустит салют
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Завтра Казанский пороховой завод запустит салют 

Казанский Портал 2 часа назад
Казанскому пороховому заводу в этом году исполняется 230 лет. Свой праздник он отметит в парке им. Петрова. Там организуют концерт с участием финалистки телешоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной, группы «Мираж» и казанских творческих коллективов. Дети смогут поиграть на детских площадках с аниматорами и поучаствовать в конкурсе.
И, конечно, что за пороховой завод без салюта? В конце празднования казанцев ждет салют. Сколько залпов будет, 230 или меньше, пресс-служба администрации Кировского и Московского районов не сообщает.
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