Молодые парламентарии Вологодской области предложили выпустить детские скафандры

Организовать производство сувениров, в том числе детских скафандров предложили на заседании дискуссионного клуба при Молодёжном парламенте Вологодской области , пишет ВМЕСТЕ-РФ.

На встрече присутствовала Елена Серова — четвёртая женщина космонавт, побывавшая в космосе. Около полугода она провела на МКС в качестве бортинженера. Она поддержала идею молодых парламентариев, а также рассказала о работе и особенностях российских космических кораблей.

Такая встреча стала возможной благодаря сенатору Юрию Воробьеву . Он отметил, что для подростков эта тема очень важна.

«Мы имеем огромные достижения и достижения нашей страны, они продолжаются, эти исследования нарастают и мы имеем возможность двигаться далеко в этих вопросах и, конечно, этим нужно гордиться. И ребята, которые получают свою профессию, свои специальности (это все студенты вузов), они могут об этом мечтать и достигать таких высот», — рассказал заместитель Председателя Совета Федерации

Такие встречи необходимы, добавил сенатор. Ведь те, кто получил шанс увидеть Землю со стороны, теперь по-другому воспринимают нашу планету.