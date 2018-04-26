Молодые парламентарии Вологодской области предложили выпустить детские скафандры 

Организовать производство сувениров, в том числе детских скафандров предложили на заседании дискуссионного клуба при Молодёжном парламенте Вологодской области, пишет ВМЕСТЕ-РФ.
На встрече присутствовала Елена Серова — четвёртая женщина космонавт, побывавшая в космосе. Около полугода она провела на МКС в качестве бортинженера. Она поддержала идею молодых парламентариев, а также рассказала о работе и особенностях российских космических кораблей.
Такая встреча стала возможной благодаря сенатору Юрию Воробьеву. Он отметил, что для подростков эта тема очень важна.
«Мы имеем огромные достижения и достижения нашей страны, они продолжаются, эти исследования нарастают и мы имеем возможность двигаться далеко в этих вопросах и, конечно, этим нужно гордиться. И ребята, которые получают свою профессию, свои специальности (это все студенты вузов), они могут об этом мечтать и достигать таких высот», — рассказал заместитель Председателя Совета Федерации.
Такие встречи необходимы, добавил сенатор. Ведь те, кто получил шанс увидеть Землю со стороны, теперь по-другому воспринимают нашу планету.