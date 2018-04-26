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На Среднем Урале на праймериз заявился студент, которому едва исполнилось 18
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На Среднем Урале на праймериз заявился студент, которому едва исполнилось 18 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Студент УРГЭУ Александр Ручьев, которому лишь пять дней назад исполнилось восемнадцать лет, участвует в праймериз, где определятся кандидаты от «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» сам Ручьев, он возглавляет молодежный комитет «Клуба общественных инициатив».
Целью участия в выборах студент назвал «увеличение числа общественно значимых мероприятий» и помощь нуждающимся. Впрочем, какие-либо конкретные инициативы он назвать отказался, пообещав перечислить их лишь во время дебатов.
Ручьев также ответил на вопрос о том, кого он поддержит на выборах главы города, которого будет назначать гордума. «Вопрос, конечно, непростой, но я думаю, что даже в нашей команде есть достойные кандидаты. Например, руководитель нашего клуба Сметанина Ольга Олеговна», — заявил он.
Стоит отметить, что психолог Ольга Сметанина известна как участница конкурса «Миссис Екатеринбург-2015». Сметанина является членом различных общественных организаций (от Гражданского университета до Всероссийской полицейской ассоциации), но о ее управленческой или муниципальной работе никаких сведений нет.
Ряд наблюдателей уже давно отмечает, что праймериз «Единой России» в последнее время все чаще напоминают имитацию работы и реальной конкуренции. Аналогичного мнения придерживается и политолог Сергей Мошкин.
«Чтобы создать видимость конкуренции, даже некого ажиотажа, помимо тех членов партии, которые планируются [к выдвижению] и расставляются по конкретным округам, их разбавляют какой-то публикой. Для этого могут привлечь «Молодую гвардию», молодежь. Я думаю, здесь что-то подобное, такие вещи бывают достаточно часто. При этом такие привлеченные люди, очевидно, играют роль статистов», — сообщил эксперт корреспонденту «ФедералПресс».
«ФедералПресс» напоминает, что на праймериз заявились несколько десятков кандидатов. В их числе действующие депутаты Николай Антонов, Елена Дерягина, Александр Мяконьких, Александр Найданов и Владимир Смирнов.
Фото со страницы А. Ручьева на Vk.com
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