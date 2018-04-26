На Среднем Урале на праймериз заявился студент, которому едва исполнилось 18

Целью участия в выборах студент назвал «увеличение числа общественно значимых мероприятий» и помощь нуждающимся. Впрочем, какие-либо конкретные инициативы он назвать отказался, пообещав перечислить их лишь во время дебатов.

Ручьев также ответил на вопрос о том, кого он поддержит на выборах главы города, которого будет назначать гордума. «Вопрос, конечно, непростой, но я думаю, что даже в нашей команде есть достойные кандидаты. Например, руководитель нашего клуба Сметанина Ольга Олеговна», — заявил он.

Стоит отметить, что психолог Ольга Сметанина известна как участница конкурса «Миссис Екатеринбург-2015». Сметанина является членом различных общественных организаций (от Гражданского университета до Всероссийской полицейской ассоциации), но о ее управленческой или муниципальной работе никаких сведений нет.

Ряд наблюдателей уже давно отмечает, что праймериз «Единой России» в последнее время все чаще напоминают имитацию работы и реальной конкуренции. Аналогичного мнения придерживается и политолог Сергей Мошкин.

«Чтобы создать видимость конкуренции, даже некого ажиотажа, помимо тех членов партии, которые планируются [к выдвижению] и расставляются по конкретным округам, их разбавляют какой-то публикой. Для этого могут привлечь «Молодую гвардию», молодежь. Я думаю, здесь что-то подобное, такие вещи бывают достаточно часто. При этом такие привлеченные люди, очевидно, играют роль статистов», — сообщил эксперт корреспонденту «ФедералПресс».

Фото со страницы А. Ручьева на Vk.com