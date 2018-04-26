Знатоки пешеходных маршрутов успешно прошли испытание

Образовательный комплекс «Воробьевы горы провел трёхдневные XVI городские соревнования знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов.

Участники конкурсов экскурсоводов, литераторов, социологов, корреспондентов, фотографов активно выполняли задания, разгадывали кроссворды, заполняли контурные карты. А также создавали фильмы своих путешествий. В каждой краеведческой группе были свои историки, биографы, географы, биологи, литераторы, искусствоведы. И у каждого была своя краеведческая должность: фотограф, оператор, эколог, корреспондент, социолог.