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Знатоки пешеходных маршрутов успешно прошли испытание
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Знатоки пешеходных маршрутов успешно прошли испытание 

Управа района Теплый Стан 2 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Образовательный комплекс «Воробьевы горы провел трёхдневные XVI городские соревнования знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов.
Участники конкурсов экскурсоводов, литераторов, социологов, корреспондентов, фотографов активно выполняли задания, разгадывали кроссворды, заполняли контурные карты. А также создавали фильмы своих путешествий. В каждой краеведческой группе были свои историки, биографы, географы, биологи, литераторы, искусствоведы. И у каждого была своя краеведческая должность: фотограф, оператор, эколог, корреспондент, социолог.
Задания на маршруте получили все. Судьями на соревнованиях работали волонтёры-экскурсоводы из групп-победителей предыдущих лет, которые в течение всего года разрабатывали маршруты, вопросы, задания. В результате все остались довольны полученными знаниями об интересных исторических местах Москвы.
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