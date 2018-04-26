В Омской области почти 60 тысяч человек трудятся на опасных работах

Об этом сообщает Омскстат.

В 2017 году 58,9 тысяч жителей региона трудились на вредных и опасных работах. Это составляет 37,7% от общей численности работников.

При этом на здоровье людей влияют разные фактора. В Омскстате выделили следующие категории. Так, 15,1% подвергаются влиянию звука, вибрации -5%, химического фактора -5,2%. При 68,1% работников трудятся в сфере водного транспорта. 66,3% — на производстве резиновых и пластмассовых изделий, а на химических предприятиях — 62,3% работников.