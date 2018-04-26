Суд обязал нотариуса работать только за госпошлину

Орловский областной суд признал незаконными действия нотариуса, требовавшего ради удостоверения доверенности оплаты клиентом дополнительных услуг сверх госпошлины.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2017 года жительница Орла обратилась к нотариусу для удостоверения самостоятельно изготовленной доверенности на представление ее интересов в суде. Однако нотариус в устной форме, а затем и письменно, отказала в удостоверении доверенности и принятии оплаты госпошлины в размере 200 руб. без оплаты услуг правового и технического характера.

Клиентка нотариуса обратилась в суд, требуя признать незаконными действия нотариуса и обязать ее удостоверить документ без дополнительной оплаты. Советский районный суд Орла удовлетворил эти требования.

Нотариус подала апелляционную жалобу. Она указала, что проект доверенности не мог быть удостоверен без корректировки в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства РФ , поскольку в тексте не были указаны полномочия представителя. По мнению ответчицы, взимание нотариусами платы в установленном размере за оказание услуг правового и технического характера при совершении нотариального действия является обязательным. Выполнение работ правового и технического характера, являющихся неотъемлемым элементом нотариального действия, не может расцениваться как навязывание услуги, поскольку без данных услуг не может возникнуть юридическое последствие в виде оформленного нотариального акта. Изучение и правовой анализ условий, изложенных в самостоятельно изготовленном заинтересованным лицом проекте документа, и правовая консультация по данному вопросу уже являются услугой правового характера, предоставленной нотариусом.

Орловский областной суд указал, что согласно определению Конституционного суда РФ от 1 марта 2011 года №272-0-0 предоставляемые нотариусами услуги правового и технического характера по своей сути являются факультативными по отношению к нотариальным действиям. В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате при совершении нотариальных действий нотариус обязан обеспечить их законность, соблюдать правила ведения делопроизводства, оказывать содействие в осуществлении прав и защите законных интересов обратившихся к нему лиц, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых действий. Реализация этих обязанностей в ходе совершения нотариальных действий не может одновременно рассматриваться в качестве оказания нотариусами услуг правового и технического характера.

Между тем лицо, обратившееся к нотариусу, не связано необходимостью получения от нотариуса — помимо нотариальных действий — дополнительно услуг правового или технического характера. При несогласии «клиента» с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг и прочими условиями такие услуги не оказываются, а их навязывание нотариусом недопустимо. Лицо, обратившееся к нотариусу, вправе при необходимости самостоятельно осуществлять соответствующие действия. При этом в качестве услуг правового и технического характера могут выступать только такие услуги, которые не входят в объем самого нотариального действия.

Нотариус вправе в ряде случаев отказать в совершении нотариального действия — в частности, если это противоречит закону, если представленные документы не соответствуют требованиям законодательства и др. По просьбе лица, которому было отказано, нотариус должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. Довод жалобы орловского нотариуса о несоответствии текста доверенности требованиям КАС РФ апелляция не посчитала веским, поскольку указанные обстоятельства не являлись причиной отказа в совершении нотариального действия. В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.