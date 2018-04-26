Красноярский край определился со своим энергетическим будущим

Схему и программу развития электроэнергетики края на 2019-2023 годы (СИПР) утвердили на совещании у министра промышленности Анатолия Цыкалова . Документ рассчитан на пять лет и должен привести к росту потребления электрической мощности до 2023 года более чем на 1 ГВт!

Впрочем, программа напрямую касается и ближайших перспектив края. В рамках подготовки Универсиады 2019 года необходимо обеспечить суммарный прирост нагрузки в Красноярской энергосистеме порядка 40 тыс. кВт. Для этого в 2018 году предполагается ввод в эксплуатацию подстанций «Озерная» район Мясокмбината, «Веселая Горка» в Емельяновском районе, а также «Сузун» для электроснабжения одноименного месторождения в северных территориях края. Также предполагается реконструкция и замена перегруженных трансформаторов действующих центров питания, предусматривающая увеличение трансформаторной мощности, на подстанциях «Юбилейная», «Предмостная», «Молодежная» и другие. В целом до 2023 года общий объем инвестиций на развитие электросетевого комплекса составит 7,7 млрд рублей, из них на строительство и реконструкцию подстанций — 3,5 млрд рублей.