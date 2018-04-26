ФНС РФ рассмотрела ряд вопросов о такс-фри

Согласно п. 5 ст. 169.1 НК РФ чек, по которому иностранец может вернуть уплаченный НДС, оформляется продавцом, включенным в утвержденный Минпромторгом РФ список. При этом в чеке должны быть указаны порядковый номер и дата чека, ФИО физлица, номер его паспорта, штрихкод и другие сведения, полный список которых приведен в п. 7 ст. 169.1 НК РФ.

Работа центра по обслуживанию покупателей для оформления чеков регулируется договорами между таким центром и магазинами. В магазине должны указать в чеке наименование и ИНН магазина и его адрес. Чек составляется в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть сведения из п. 7 ст. 169.1 НК РФ. Печать магазина на чеке не обязательна.

Вычеты НДС, возвращенного по системе такс-фри, производятся на основании чека для компенсации налога, если на нем стоит отметка таможни, подтверждающая вывоз товаров физлицом за территорию ЕАЭС через границы РФ. Для вычета нужно также, чтобы иностранцу возместили сумму налога. В связи с этим компании, возмещающие НДС физлицам, должны возвращать магазинам подлинники чеков с отметками таможни.

Однако если налоговая, проводя «камералку», выявит расхождения между своими сведениями и данными реестра таких чеков, то инспекция может потребовать у плательщика копии документов, подтверждающих те данные, по которым найдены расхождения.

При возмещении НДС иностранцам для подтверждения нулевой ставки налога и вычетов плательщик должен предоставить реестр со сведениями из чеков для компенсации НДС с отметкой таможни, а также данными о сумме возмещенных иностранцам НДС.

Порядок заполнения и предоставления реестра утверждает ФНС РФ . Реестр подается в электронном виде.

В гл. 21 НК РФ нет указаний о том, как вносить изменения в чек для компенсации НДС, если покупатель вернул товары. ФНС РФ считает, что внести такие изменения можно, как вычеркнув запись о проданном товаре, так и составив новый чек, в котором не будет учитываться возвращенный товар. Стоимость товаров без учета возвращенной вещи должна составлять не меньше 10 тыс. руб. Если исходный чек физлицом не представлен, то нужно оформить новый, не учитывая в нем сведения о возвращенном товаре. Если после частичного возврата товаров общая сумма, отраженная в чеке, составит меньше 10 тыс. руб., то такой чек нужно вернуть в магазин. НДС по нему не возмещают.

Что касается поступления сведений от магазинов в ФНС, то налоговики сообщают следующее. Оформленные магазином чеки для возврата иностранцу НДС нужно регистрировать в книге продаж, а чеки для компенсации суммы налога магазину в книге покупок по мере возникновения права на вычеты. При этом данные из книги продаж отражаются плательщиков в разделе 9 декларации по НДС, а из книги покупок в разделе 8.

Таможня должна передавать в ФНС РФ сведения из чеков для компенсации суммы налога и данные о проставленных таможней отметках на чеках. Состав передаваемых сведений определяют совместно ФНС РФ и ФТС РФ.

ПИСЬМО ФНС РФ от 11.04.2018 № СД-18-3/254@

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