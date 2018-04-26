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Закладная табличка XVIII века обнаружена при реставрации колокольни Новоспасского монастыря
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Закладная табличка XVIII века обнаружена при реставрации колокольни Новоспасского монастыря 

Департамент культурного наследия города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
В ходе реставрации колокольни Новоспасского монастыря реставраторы обнаружили табличку, заложенную в основание церкви Преподобного Сергия Радонежского в середине XVIII века. Церковь располагалась на втором ярусе колокольни, которая является объектом культурного наследия и памятником федерального значения.
Колокольня была построена по проекту архитектора Ивана Жеребцова в 1759–1785 годах — в период становления русского классицизма. «Ее воздвигли над святыми воротами монастыря — в самой середине восточной части стены. В основании колокольни — проездные ворота, второй ее ярус занимает церковь во имя Сергия Радонежского, табличку о заложении которой как раз и нашли специалисты. На третьем и четвертом ярусах крепят колокола», — объяснил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Находка представляет собой памятную доску с надписью на церковнославянском языке. Подобные таблички было принято размещать на месте основания храма на церемонии его основания и освящения закладного камня. «Специалисты знали, что такая доска обязательно должна быть, но долгое время она считалась утраченной. И только сейчас в ходе реставрационных работ в колокольне табличку нашли под толстым слоем штукатурки, оставшимся от многочисленных ремонтов», — рассказал глава Департамента.
В настоящий момент филологи работают над расшифровкой памятной надписи и переводом ее на современный русский язык. Им уже удалось расшифровать большую часть текста.
Реставрация колокольни началась в декабре 2016 года. За это время специалисты укрепили несущие элементы постройки и кирпичную кладку, заменили инженерные системы, восстановили белокаменные колонны, карнизы и обрамления, отреставрировали фасады здания, его купол и крест, циферблат башенных часов, а также установили на звонницу колокол весом 16,5 тонны. Ремонт и реставрацию внутренних помещений колокольни планируется завершить в 2018 году.
Новоспасский монастырь был основан в 1282 году на Крутицком холме московским князем Даниилом Александровичем. Около 1330 года князь Иван Калита перенес обитель в Кремль, а после кремлевского пожара 1488 года монастырь вернулся на прежнее место и получил название Спаса на Новом (Новоспасского). Колокольню монастыря строили 26 лет и завершили ее возведение благодаря средствам, выделенным лично императрицей Екатериной II.
В советские годы территорию монастыря в разное время занимали женский исправительный дом, детская колония и вытрезвитель, а с 1930-х годов — общежитие. Выселение жильцов началось только в 1960 году, после чего здания монастыря занял крупный реставрационный центр. Русской православной церкви объект передали в 1990-х годах.
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