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В Новоспасском монастыре в Москве нашли закладной чин церкви Сергия Радонежского
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В Новоспасском монастыре в Москве нашли закладной чин церкви Сергия Радонежского 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве в колокольне Новоспасского монастыря в ходе проведения реставрационных работ найден закладной чин церкви Сергия Радонежского, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Колокольня является частью ансамбля Новоспасского монастыря, который внесен в реестр объектов культурного наследия и имеет статус федерального памятника.
«Колокольня Новоспасского монастыря в Москве — исключительный памятник русского зодчества третьей четверти XVIII века, построенный архитектором Иваном Жеребцовым в эпоху становления стиля классицизм в России. Ее воздвигли над Святыми воротами монастыря — в самой середине восточной части стены. В основании колокольни — проездные ворота, второй занимает церковь во имя Сергия Радонежского, чин о заложении которой как раз и нашли специалисты», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
По его словам, данная находка — это своеобразная «памятная доска», которая появилась в день торжественной закладки церкви колокольни монастыря в 1759 году. Специалисты знали, что такая доска обязательно должна быть, но долгое время она считалась утраченной. И только сейчас в ходе реставрационных работ в колокольне табличку нашли под толстым слоем штукатурки, оставшимся от многочисленных ремонтов.
Сейчас специалисты работают над тем, чтобы расшифровать все записи на этой табличке и представить точный перевод на современный русский язык.
Новоспасский монастырь расположен на Крутицком холме на левом берегу Москвы-реки. Он был основан в 1282 году московским князем Даниилом Александровичем. Около 1330 года князь Иван Калита перенес обитель в Кремль, а после кремлевского пожара 1488 года монастырь снова «переехал» в Крутицы, в связи с чем получил название Спас на Новом (Новоспасский). Колокольню монастыря строили почти 30 лет и в несколько этапов: на осуществление задуманного не хватало средств; в конечном итоге завершить строительства помогла лично императрица Екатерина II.
В советские годы в разное время на территории монастыря находились женский исправительный дом, детская колония и вытрезвитель, а с 1930-х годов — общежитие. Выселение жильцов началось только в 1960 году. Затем там находился крупный реставрационный центр. В 1990-х годах монастырь передали Русской православной церкви.
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