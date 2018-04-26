В Новоспасском монастыре в Москве нашли закладной чин церкви Сергия Радонежского

Москве в колокольне Новоспасского монастыря в ходе проведения реставрационных работ найден закладной чин церкви Сергия Радонежского , говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Колокольня является частью ансамбля Новоспасского монастыря, который внесен в реестр объектов культурного наследия и имеет статус федерального памятника.

«Колокольня Новоспасского монастыря в Москве — исключительный памятник русского зодчества третьей четверти XVIII века, построенный архитектором Иваном Жеребцовым в эпоху становления стиля классицизм в России . Ее воздвигли над Святыми воротами монастыря — в самой середине восточной части стены. В основании колокольни — проездные ворота, второй занимает церковь во имя Сергия Радонежского, чин о заложении которой как раз и нашли специалисты», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов

По его словам, данная находка — это своеобразная «памятная доска», которая появилась в день торжественной закладки церкви колокольни монастыря в 1759 году. Специалисты знали, что такая доска обязательно должна быть, но долгое время она считалась утраченной. И только сейчас в ходе реставрационных работ в колокольне табличку нашли под толстым слоем штукатурки, оставшимся от многочисленных ремонтов.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы расшифровать все записи на этой табличке и представить точный перевод на современный русский язык.

Новоспасский монастырь расположен на Крутицком холме на левом берегу Москвы-реки. Он был основан в 1282 году московским князем Даниилом Александровичем. Около 1330 года князь Иван Калита перенес обитель в Кремль, а после кремлевского пожара 1488 года монастырь снова «переехал» в Крутицы, в связи с чем получил название Спас на Новом (Новоспасский). Колокольню монастыря строили почти 30 лет и в несколько этапов: на осуществление задуманного не хватало средств; в конечном итоге завершить строительства помогла лично императрица Екатерина II.