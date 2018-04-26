МАИ расширяет своё участие в программах российско-китайского сотрудничества

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) расширил своё участие в программах китайско-российского межрегионального сотрудничества и обмена. C 20 по 22 апреля 2018 года в восточнокитайском приморском городе Циндао представители МАИ провели переговоры, подписали соглашение о сотрудничестве, а также стали участниками торжественного открытия Китайско-Российского инновационного парка межрегионального сотрудничества.

Проректор по стратегическому развитию Александр Шемяков и начальник Управления международной деятельности Ольга Погосян провели переговоры с представителями Циндаоского научно-технического университета. МАИ и ЦНТУ заключили соглашение о формировании и реализации совместных образовательных программ. Подписанный сторонами договор включает в себя как совместную подготовку бакалавров и магистров, так и программы дополнительного профессионального образования. Сотрудничество в рамках данного соглашения будет реализовываться при участии административного комитета зоны международного экономического сотрудничества города Циндао и пекинской управляющей компании «China Easy Best Group Limited». С последней делегация МАИ также провела переговоры. Направлениями договоренностей с компанией, осуществляющей закупку и эксплуатацию вертолётов российского производства, стали реализация проектов по сервису аппаратов, а также программы дополнительного профессионального образования, которые будут разработаны в МАИ для специалистов компании.