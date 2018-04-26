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МАИ расширяет своё участие в программах российско-китайского сотрудничества
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МАИ расширяет своё участие в программах российско-китайского сотрудничества 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) расширил своё участие в программах китайско-российского межрегионального сотрудничества и обмена. C 20 по 22 апреля 2018 года в восточнокитайском приморском городе Циндао представители МАИ провели переговоры, подписали соглашение о сотрудничестве, а также стали участниками торжественного открытия Китайско-Российского инновационного парка межрегионального сотрудничества.
Проректор по стратегическому развитию Александр Шемяков и начальник Управления международной деятельности Ольга Погосян провели переговоры с представителями Циндаоского научно-технического университета. МАИ и ЦНТУ заключили соглашение о формировании и реализации совместных образовательных программ. Подписанный сторонами договор включает в себя как совместную подготовку бакалавров и магистров, так и программы дополнительного профессионального образования. Сотрудничество в рамках данного соглашения будет реализовываться при участии административного комитета зоны международного экономического сотрудничества города Циндао и пекинской управляющей компании «China Easy Best Group Limited». С последней делегация МАИ также провела переговоры. Направлениями договоренностей с компанией, осуществляющей закупку и эксплуатацию вертолётов российского производства, стали реализация проектов по сервису аппаратов, а также программы дополнительного профессионального образования, которые будут разработаны в МАИ для специалистов компании.
Кроме того, делегация МАИ приняла участие в церемонии открытия Китайско-Российского инновационного парка межрегионального сотрудничества. На открытии совместного технопарка, в работе которого будет использован научный потенциал МАИ, с приветственной речью выступил Андрей Сорокин, начальник Управления кадрового, правового и документационного обеспечения, заведующий кафедрой 614 «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности». Новый технопарк призван помогать китайским предприятиям в открытии бизнеса в России и стимулировать взаимное инвестиционное сотрудничество двух стран.
В соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества и обмена. Парк китайско-российского межрегионального сотрудничества в Циндао стал первым подобным парком в рамках данного сотрудничества. В свою очередь в Москве также начнётся строительство парка российско-китайского межрегионального сотрудничества, который станет «побратимом» парка в Циндао.
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