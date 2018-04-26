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В постели с хлором: российские военные разоблачили поддельную «химатаку» в Сирии
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В постели с хлором: российские военные разоблачили поддельную «химатаку» в Сирии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российскими военнослужащими разоблачено еще одно фейковое видео о химатаке в Восточной Гуте, где местному жителю подложили баллон с хлором прямо в постель.
Один из местных жителей Восточной Гуты обнаружил в своей постели баллон с хлором, который ему подложили для того, чтобы имитировать так называемую химатаку.
«Мы сидели в подвале несколько дней. Я поднимался в одну из квартир лишь затем, чтобы посмотреть, что мои куры живы. А потом соседи сказали, у тебя проблема, кто-то взломал дверь в квартиру на верхнем этаже. Я зашел в неё, и увидел тот самый баллон на кровати. Как куры? А куры несутся. Все хорошо», — рассказал местный житель Ахмед.
По словам начальника зам начальника войск РХБЗ Сергея Кикотя, при осмотре остатков пробитой крыши, обнаружен хвостовик реактивного снаряда, который, видимо и стал причиной пролома в потолке. Кроме того, российские военнослужащие не исключают того, что пролом в потолке был сделать вручную, так к в подъезде был обнаружен лом.
«Авторы фабрикации явно занесли баллон с улицы на что указывают сколы и следы волочения по кафелю. Сам баллон не пострадал. Редуктор не сорван и лишь слегка приоткрыт для постоянного стравливания газа. Данные факты свидетельствуют о постановочных действиях лиц, которые реализуют заказ способствующий дестабилизации ситуации в регионе», — сказал Кикоть.
Он также подчеркнул, что балистическая экспертиза показала, что отверстие в крыше и местоположение баллона разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса баллона с высоты более двух тысяч метров, на которых работают вертолеты армии САР.
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