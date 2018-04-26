В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы готовят ко Дню пожарной охраны

В конце месяца, 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Это профессиональный праздник работников пожарной охраны страны. Отмечается в Российской Федерации ежегодно и в преддверии праздника стоит рассказать, где же обучают этой благородной профессии.

В Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы ежегодно обучаются от 25 до 30 тысяч человек. Здесь проходят профессиональную подготовку пожарные и спасатели, диспетчера, судоводители, специалисты, обеспечивающие прием и обработку экстренных вызовов, поступающих по номеру «112», уполномоченные по вопросам гражданской обороны, специалисты по охране труда, руководители органов исполнительной власти города, административных округов и районов Москвы. Также, в связи с проведением в столице таких масштабных мероприятий, как Чемпионат мира по футболу 2018, особое внимание уделяется подготовке волонтёров.

«День пожарной охраны России для нас — особый праздник, ведь в УМЦ по ГО и ЧС проходят подготовку профессиональные пожарные — те отважные люди, кто не понаслышке знают, что такое огненная стихия. Профессиональную подготовку огнеборцев и других специалистов по вопросам ГО и ЧС тут проводят более полувека. 26 октября 2017 года Учебно-методическому центру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы исполнилось шестьдесят лет, — рассказал заместитель начальника центра по учебно-методической работе Александр Гаврилов . — В 1957 году были созданы курсы МПВО города Москвы. В 1961 году они были преобразованы в курсы ГО Москвы. Обучение проходило в четырех небольших помещениях по адресу: улица Горького (ныне — Тверская), дом 8, в здании, где сейчас находится Департамент ГОЧСиПБ столицы. Сегодня УМЦ ГО и ЧС располагается в двух зданиях в Северо-Западном округе, и в выделенных помещениях в десяти административных округах города Москвы».

Для успешного изучения различных программ кабинеты подготовки оснащены высокотехнологичным оборудованием, электронными досками и информационными терминалами. Большое внимание уделяется не только теории, но и практическим занятиям. Пожарные оттачивают свое мастерство в тяжелых условиях, максимально приближенных к реальным. Тренировки проходят в специальной теплодымокамере, где моделируются экстремальные условия боевой работы. Класс медицинской подготовки оснащён манекенами, на которых слушатели под руководством опытных преподавателей отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим, в том числе, учатся проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

В УМЦ также ведётся подготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В бассейне спортивного комплекса регулярно проводятся тренировки по отработке первоначальных действий совместной работы водолаза и обеспечивающего — сотрудника, который контролирует процесс на суше. Поскольку работа водолаза в реальных условиях подразумевает почти полное отсутствие видимости, необходимо не только уметь пользоваться оборудованием и знать специальные сигналы. Надо быть готовым ориентироваться в любых условиях.

Для реабилитации пожарных и спасателей в УМЦ работает специальный центр, где проводятся немедикаментозные, медико-психологические оздоровительно-восстановительные мероприятия. На сегодняшний день УМЦ является одним из основных образовательных учреждений в Москве, решающим задачи по обучению руководителей и специалистов в области ГО и ЧС. Именно здесь слушатели формируют знания и практические навыки, необходимые для выполнения обязанностей в интересах защиты населения и территорий города Москвы от опасностей, которые могут возникнуть в результате крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.