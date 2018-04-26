Под Выборгом взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Кировском районе об опасных снарядах в лесу полицейским рассказал 39-летний местный житель. Взрывоопасную находку в тот же день обезвредили на месте обнаружения в лесу. Ещё одну партию снарядов обнаружили в посёлке Первомайское в Выборгском районе, которая также была уничтожена.

Еще один посёлок в Выборгском районе, Вещёво, также не остался в стороне от военных действий. Боеприпасы, найденные в окрестностях населённого пункта, были нейтрализованы оперативно.