Ещё
Под Выборгом взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Выборгом взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны 

Ivyborg.ru 2 часа назад
25 апреля сразу в трёх населённых пунктах Ленобласти специалисты взрывали найденные боеприпасы времён войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, боеприпасы чаще всего находят жители случайно.
В Кировском районе об опасных снарядах в лесу полицейским рассказал 39-летний местный житель. Взрывоопасную находку в тот же день обезвредили на месте обнаружения в лесу. Ещё одну партию снарядов обнаружили в посёлке Первомайское в Выборгском районе, которая также была уничтожена.
Еще один посёлок в Выборгском районе, Вещёво, также не остался в стороне от военных действий. Боеприпасы, найденные в окрестностях населённого пункта, были нейтрализованы оперативно.
Ivyborg.ru: последние новости
Во Всеволожском районе сыграли в Зарницу Ленинградская область получила квоту на вылов 1500 тонн корюшки Жительницу Петербурга, которая "заминировала" офис Роскомнадзора, задержали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…345
Макаревич снова оскорбил россиян787
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море257
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение