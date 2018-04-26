Под Выборгом взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны 

25 апреля сразу в трёх населённых пунктах Ленобласти специалисты взрывали найденные боеприпасы времён войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, боеприпасы чаще всего находят жители случайно.
В Кировском районе об опасных снарядах в лесу полицейским рассказал 39-летний местный житель. Взрывоопасную находку в тот же день обезвредили на месте обнаружения в лесу. Ещё одну партию снарядов обнаружили в посёлке Первомайское в Выборгском районе, которая также была уничтожена.
Еще один посёлок в Выборгском районе, Вещёво, также не остался в стороне от военных действий. Боеприпасы, найденные в окрестностях населённого пункта, были нейтрализованы оперативно.