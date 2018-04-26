В Курске отключат свет

Плановые работы будут проведены в Сеймском и Центральном округах

В электрических сетях АО «Курские электрические сети» будут проведены плановые работы, в связи с этим ожидается отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 11 мая с 9-00 до 16-00:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд, 3-6-я Лесная улица, городская, 3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая, 1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок, 1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная, 1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная; 1-3-е Вольные переулки; 4-7-е Каштановые переулки.

С 3 по 11 мая с 9-30 до 17-00:

Текущие ремонты подстанции.

Литовская 16; 3-я Песковская 1; Сумская 97-123, 136-144; Яблоневая 41-69 Отключения только в рабочие дни!

Тел. для справок: 32-32-15 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 4 мая с 9-00 до 17-00:

3-й Кирпичный переулок 2 — 28; 1 — 29; ул. Щемиловка 9-53; 4-46.

Тел. для справок: 32-40-89