Глава Югры пригласила обманутых дольщиков на встречу

Югорский губернатор Наталья Комарова проведет встречу с обманутыми дольщиками из Нефтеюганска . Как стало известно «ФедералПресс» , встреча состоится сегодня, 26 апреля. В ней также примут участие представители строительных компаний.

Отметим, что ранее губернатор по телефону общалась с представителем нефтеюганских дольщиков. Глава региона пообещала помочь в решении их проблемы. Примечательно, ранее дольщики собирались выйти на митинг, но после звонка Натальи Комаровой передумали и перенесли его на май.

«ФедералПресс» напоминает: несколько жителей Нефтеюганска пострадали от действий компании-застройщика ООО «Артель», которая не может достроить два дома.