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Глава Югры пригласила обманутых дольщиков на встречу
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Глава Югры пригласила обманутых дольщиков на встречу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Югорский губернатор Наталья Комарова проведет встречу с обманутыми дольщиками из Нефтеюганска. Как стало известно «ФедералПресс», встреча состоится сегодня, 26 апреля. В ней также примут участие представители строительных компаний.
Отметим, что ранее губернатор по телефону общалась с представителем нефтеюганских дольщиков. Глава региона пообещала помочь в решении их проблемы. Примечательно, ранее дольщики собирались выйти на митинг, но после звонка Натальи Комаровой передумали и перенесли его на май.
«ФедералПресс» напоминает: несколько жителей Нефтеюганска пострадали от действий компании-застройщика ООО «Артель», которая не может достроить два дома.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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