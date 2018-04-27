В Берёзовском районе обнаружен незаконный скотомогильник

Активисты ОНФ нашли в Березовском районе Красноярска нелегальный скотомогильник. Они действовали в рамках программы «Генеральная уборка».

В яму площадью около 150 км. м. неизвестные сбрасывали кости животных. Останки осмотрели специалисты Ветнадзора. По их мнению, захоронение проводили около двух лет назад. У некоторых коров рога помечены синим цветом. Так иногда делают фермеры. Размер скотомогильника говорит о том, что останки вывезены с крупного предприятия. Виновника будет разыскивать надзорное ведомство.