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В Берёзовском районе обнаружен незаконный скотомогильник
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В Берёзовском районе обнаружен незаконный скотомогильник 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Активисты ОНФ нашли в Березовском районе Красноярска нелегальный скотомогильник. Они действовали в рамках программы «Генеральная уборка».
В яму площадью около 150 км. м. неизвестные сбрасывали кости животных. Останки осмотрели специалисты Ветнадзора. По их мнению, захоронение проводили около двух лет назад. У некоторых коров рога помечены синим цветом. Так иногда делают фермеры. Размер скотомогильника говорит о том, что останки вывезены с крупного предприятия. Виновника будет разыскивать надзорное ведомство.
Ущерб, причиненный экологии района, устанавливают сотрудники Роспотребнадзора и Ветнадзора.
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