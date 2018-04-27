В Орле стало известно имя «Мисс-студентки-2018»

Финал студенческого конкурса красоты прошёл в ТМК «Гринн» областного центра, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

В конкурсе приняли участие 17 лучших студенток орловских вузов и сузов, которые боролись за главный титул. Жюри оценивало умение конкурсанток держаться на сцене, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора интеллект, артистизм и грацию.

Самой красивой студенткой была признана Виктория Ротарь из Орловского государственного института культуры. Победительница представит Орловскую область во Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России — 2018».

Напомним, что мероприятие является финальным этапом для вузовских и городских конкурсов красоты, которые проводятся в Орловской области. Он проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества. Учредители конкурса — департамент внутренней политик Орловской области и Орловская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».