Выручка КТТУ выросла на 12,7%

Стала известна информация о финансовом состоянии Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Об этом шел разговор в ходе рабочего совещания, которое провел глава Краснодара Евгений Первышов , сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Первышова, ситуация в КТТУ постепенно улучшается. «Положительный эффект дало и введение нового тарифа на проезд», — отметил он.

Также глава кубанской столицы подчеркнул, что КТТУ является главным городским перевозчиком и жизненно важным предприятием.

Отметим, что с 20 апреля на территории Краснодара действует новый тариф на проезд в транспорте. Жителям приходится платить 26 рублей за одну поездку. В связи с этим, выручка КТТУ выросла на 12,7%. Однако, пассажиропоток остался прежним.

В настоящее время горадминистрация работает над тем, чтобы Краснодар смог принять участие в федеральной программе по модернизации общественного транспорта. В первую очередь, по словам Первышова, важно обновить трамвайный парк. Поэтому он поручил подготовить четкий план по темпам обновления подвижного состава с разбивкой по годам.

Также он дал задание подготовить документацию для строительства новых участков трамвайных линий в нескольких микрорайонах города.