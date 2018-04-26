В Тольятти единовременные выплаты к 9 Мая получат почти 6 тысяч человек 

Власти Тольятти предоставят ветеранам Великой Отечественной войны единовременные выплаты к 9 Мая, сообщает администрация города. Получить финансовую помощь могут: — участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны — по 700 рублей; — труженики тыла, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года — по 300 рублей. Все они должны быть жителями Автограда. Всего в Тольятти выплаты получат 5 700 человек.
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