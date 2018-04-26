Префект Зеленограда подвел итоги месячника благоустройства

— 25 апреля мы успешно завершили весенний месячник благоустройства. В конце прошлой недели прошел второй из двух субботников с привлечением жителей. Как и в предыдущий раз, все планы на этот день город выполнил. Основные усилия были направлены уже не на уборку территорий, как в первый субботник (работа по уборке продолжалась в плановом порядке ежедневно), а на ремонтные работы. В субботнике принимали участие районные ГБУ «Жилищник», ГБУ «Автомобильные дороги», сотрудники предприятий, члены общественных организаций, студенты, школьники. Последние занимались в основном прогребанием газонов и уборкой мусора, а профессионалы сосредоточили усилия на ремонте газонов, устройстве цветников, промывке фасадов, цоколей зданий и витрин магазинов, ремонте крылец, лестниц, входных дверей, малых архитектурных форм во дворах, на детских и спортивных площадках, ремонте и покраске урн и газонных ограждений — всего было выполнено около 30 видов различных работ.

Прошел ряд акций с участием ветеранских и молодежных общественных организаций: «Чистый газон», «Чистый город», «Когда мы вместе, мы можем все», «Память павшим воинам», «Чистый лес». Особое место заняла акция «Миллион деревьев». В акциях принимали участие общественные советники, молодежные палаты, районные клубные учреждения, районные советы ветеранов, волонтерские организации, муниципальные депутаты.

Кое-какие работы еще выполнялись в последние дни месячника — в основном это были ремонт и покраска урн и газонных ограждений, промывка фасадов зданий. Некоторые коррективы на последней неделе внесли сильный ветер и последовавшее затем похолодание. Но больших неприятностей эти погодные капризы не доставили. Ветром повалило 124 дерева в лесопарках, 7 — во дворах и 4 дерева — на территории детского сада в 6-м мкрн. Значительного ущерба упавшие деревья не причинили. Конечно, пришлось отвлечь некоторые силы на уборку деревьев и сбитых веток, но все последствия уже ликвидированы. Похолодание было довольно резким, но кратковременным, выпавший снег сошел сразу же, и работы, которые на эти два дня пришлось отложить, наши коммунальщики без труда наверстали. Таким образом, все планы весеннего месячника благоустройства выполнены. Для работников ЖКХ начинается плановая, но напряженная летняя страда. Это работы по благоустройству — напомню, что в округе в этом году планируется благоустроить несколько парковых территорий; ремонт асфальта на дорогах и проездах; подготовка к зиме — проверка систем отопления и водоснабжения, утепление зданий. Город вошел в лето, можно сказать, в рабочем режиме, без авралов и проблем. Убежден, что и к зиме мы так же подготовимся в плановом порядке.