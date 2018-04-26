Ещё
Европейский союз ввел дополнительные меры против Мьянмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейский союз ввел дополнительные меры против Мьянмы 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры в отношении Мьянмы, продлил на год эмбарго на поставки оружия, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Совет 26 апреля наложил дополнительные ограничительные меры на Мьянму Совет продлил на год существующее эмбарго на (поставки — ред.) оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий", — говорится в релизе.
В дополнение к этому, Совет запретил экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией.
РИА Новости: последние новости
США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России154
Макаревич снова оскорбил россиян136
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…35
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение