Европейский союз ввел дополнительные меры против Мьянмы

"Совет 26 апреля наложил дополнительные ограничительные меры на Мьянму Совет продлил на год существующее эмбарго на (поставки — ред.) оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий", — говорится в релизе.

В дополнение к этому, Совет запретил экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией.