Европейский союз ввел дополнительные меры против Мьянмы 

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры в отношении Мьянмы, продлил на год эмбарго на поставки оружия, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Совет 26 апреля наложил дополнительные ограничительные меры на Мьянму Совет продлил на год существующее эмбарго на (поставки — ред.) оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий", — говорится в релизе.
В дополнение к этому, Совет запретил экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией.