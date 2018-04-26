Как избавить Кузбасс от угольной зависимости

Сегодня Кемеровская область сильно зависит от мировых цен на уголь. Это значит, что все сезонные колебания на рынке, которые периодически происходят, сразу же отражаются на состоянии всего региона. Сейчас конъюнктура благоприятная, но никто не гарантирует, что уже через два года ситуация не изменится кардинально. Тогда очередного кризиса не миновать. А область еще не оправилась от последнего, накопив немалые долги. Потому главная задача новой стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, которую должны написать и утвердить до 9 июля 2018-го, — диверсификация экономики. И 2018-2019 годы необходимо использовать для рывка.

Ясно, что для развития альтернативных производств нужен ряд условий, включая основное — хороший инвестиционный климат. Уже несколько лет его создают в моногородах, которых в Кузбассе более двадцати. За восемь лет на строительство и реконструкцию инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов из средств федерального бюджета кузбасским монотерриториям выделено почти 4,5 миллиарда рублей. Это помогло привлечь 70 миллиардов рублей частных инвестиций и создать 21 тысячу рабочих мест.

— Сделали в Горной Шории «расшивку» энергетики, и это привело к увеличению потока туристов до миллиона человек в сезон, — отметил гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов . — А развитие инфраструктуры энерго— и водоснабжения в Анжеро-Судженске позволяет сегодня привлекать туда крупных инвесторов. В Юрге мы помогли решить проблему очистных сооружений, и теперь город выходит на новый уровень, там развиваются производство современных кровельных материалов, рыбоводство и фармацевтическая промышленность. В прошлом году выделили 300 миллионов рублей на строительство моста в Таштаголе , и, по словам главы района, весенний сезон впервые прошел спокойно. Этот мост выполняет важные транспортные задачи и позволяет развивать бизнес по деревообработке.

Федеральная поддержка в виде льготных займов или субсидий на создание инфраструктурных объектов оказывается всем моногородам Кузбасса. В этом году запланировано выделить свыше ста миллионов рублей на прокладку газопровода под проект выпуска горно-шахтного оборудования в Новокузнецке.

— Такие проекты позволяют области выйти на совершенно другой уровень развития, — уверен Илья Кривогов. — Но хотелось бы больше активности. Мало создать ТОСЭР, нужно наполнить их резидентами, которые подтвердят этот статус и эффективность вложения бюджетных средств. Условие, поставленное правительством РФ , довольно жесткое: если в течение трех лет резиденты не появились, статус будет отозван.

Так что если у Новокузнецка еще есть время на наполнение ТОСЭР резидентами, то у Анжеро-Судженска и Юрги его почти не осталось.

Вместе с тем на подходе — еще три территории. Сейчас основная задача региональных властей, муниципалитетов, где созданы ТОСЭР, — подтвердить их состоятельность.

В общей сложности в 2018 году моногорода Кузбасса могут получить из средств федерального бюджета миллиард рублей. Деньги выделят тем, кто представит конкретные заявки на создание предприятий. Рассматривается вопрос выделения займа в 400-500 миллионов рублей одному из расширяющихся предприятий Юрги. Серьезные проекты, которые имеют шанс на господдержку, есть в Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и Яшкино . Продолжается работа в отношении Калтана Киселевска . Список может быть расширен, никаких ограничений нет. Главное — доказать, что ТОСЭР действительно нужна.

— Как только у нас появляется понимание, что бизнес готов рискнуть и вложить свои ресурсы, мы сразу подключаемся и структурируем проект, — поясняет Илья Кривогов. — В тех же Калтане и Киселевске можно найти проекты, реализация которых позволит рассчитывать не только на внутренний, но и на внешний спрос, чтобы продукция продавалась за пределами города и области, а еще лучше — за пределами страны, учитывая ограничения потребительского спроса в России . Мэрам моногородов даны определенные подсказки. Нужно «перезагрузить» наши моногорода, дать им возможность посмотреть на себя со стороны.

Это в определенной степени удалось сделать после обучения управленческих команд кузбасских монотерриторий в Сколково. Теперь предстоит сделать так, чтобы у моногородов не возникло между собой конкуренции, «развести» их по видам экономической деятельности, по специфике бизнеса, который будет там развиваться.

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