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После пластической операции скончалась вторая женщина за две недели
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После пластической операции скончалась вторая женщина за две недели 

Вести.Ru 37 минут назад
В Москве после пластической операции на нос скончалась 29-летняя женщина. Ранее сообщалось, что в одной из столичных клиник умерла 25-летняя женщина, мечтавшая усовершенствовать грудь.
29-летняя приезжая из Кабардино-Балкарии умерла 25 апреля в НИИ имени Склифосовского, куда ее доставили из московского медицинского центра Medlounge на улице Троицкая после повторной риносептопластики.
В ходе проведения операции у женщины возникли последствия, вызвавшие ухудшение ее самочувствия: у нее диагностировали атипичный гемолитико-уремический синдром.
Сейчас столичные следователи выясняют обстоятельства смерти пациентки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Также продолжается проверка Росздравнадзора по факту смерти пациентки во время проведения пластической операции в одной из московских клиник 15 апреля. Проверку обещают завершить до конца мая, передает ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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