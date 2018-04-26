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Россия впервые продаст Турции гражданские вертолеты
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Россия впервые продаст Турции гражданские вертолеты 

ИА «Сусанин» 39 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Анталья. Турция. Первая партия вертолетов Ка-32 будет поставлена турецкой компании Kaan Air до конца текущего года. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.
Документы были пописаны в четверг, 26 апреля, на международном авиасалоне Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье.
Первая партия невелика — 3 многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Вертолеты будут поставлены в кредит, застрахованный компанией ЭКСАР. Машины предполагается использовать для тушения пожаров.
Первый вертолет уже готов и отправится в Турцию в мае. Два оставшихся будут изготовлены и переданы до конца года. Стоимость одного вертолета Ка-32А11ВС составляет порядка 17-20 млн долларов США.
В настоящее время турецкой жандармерией эксплуатируется 19 боевых российских Ми-17. Вертолеты гражданского назначения поставляются нашей страной в Турцию впервые.
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