Россия впервые продаст Турции гражданские вертолеты

Документы были пописаны в четверг, 26 апреля, на международном авиасалоне Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье.

Первая партия невелика — 3 многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Вертолеты будут поставлены в кредит, застрахованный компанией ЭКСАР. Машины предполагается использовать для тушения пожаров.

Первый вертолет уже готов и отправится в Турцию в мае. Два оставшихся будут изготовлены и переданы до конца года. Стоимость одного вертолета Ка-32А11ВС составляет порядка 17-20 млн долларов США.

В настоящее время турецкой жандармерией эксплуатируется 19 боевых российских Ми-17. Вертолеты гражданского назначения поставляются нашей страной в Турцию впервые.