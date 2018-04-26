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В Казани назвали срок закрытия старейшего рынка
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В Казани назвали срок закрытия старейшего рынка 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Чеховский рынок, один из старейших в Казани, должен закрыться на реконструкцию в сентябре. Об этом сообщил руководитель торгового объекта Фидаиль Галиев.
По его словам, до осени рынок будет работать в обычном режиме.
Как пояснил Галиев корреспонденту «РГ», здание будет перестроено почти полностью. Сейчас готовится соответствующая документация, а также экспертиза проекта. Все процедуры должны быть завершены к августу.
— Предпринимателей-арендаторов площадей мы уже уведомили, чтобы они успели к тому времени распродать товар, найти новые площадки для торговли. Реконструкция займет примерно полтора-два года. Потому что здесь будет «сложное» здание с траволаторами, предполагаются пять пассажирских и три грузовых лифта, парковка и другие элементы инфраструктуры, — сказал директор рынка.
По проекту от существующего здания сохранится только купол, который держится на четырех опорных точках. Стены будут снесены, на их месте возведут новые, также появятся металлические пристройки.
Справка «РГ»
Здание Чеховского рынка возведено в 60-х годах прошлого века и находится в центре Казани. Много десятилетий он является знаковым для Вахитовского района города, здесь проходят мероприятия районного масштаба, отмечаются значимые праздники и регулярно проводятся ярмарки.
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