Калининградская область готовит почву для принятия майнеров

Об этом в ходе дискуссии на площадке Калининградского экспертного клуба РИА «ФедералПресс» заявил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Круглый стол «Цифровой регион: развитие IT-индустрии в Калининградской области » состоялся 25 апреля в конференц-зале МФЦ для бизнеса.

«Мы надеемся, что закон о цифровых активах будет принят Госдумой в ближайшее время. На это есть запрос. И отзыв российского правительства на разработанный проект более либеральный, чем сам проект. Пока же мы не можем говорить ни о майнинге, ни о криптовалютах, поскольку эти категории не имеют никакого законодательного регулирования. Можно вести речь о компаниях, которые занимаются передачей и обработкой баз данных. В коде 63 ОКВЭД есть такой вид деятельности. Для этих компаний — один миллион инвестиций и добро пожаловать в список резидентов Особой экономической зоны», — пояснил Александр Шендерюк-Жидков.

После принятия закона Калининградская область рассчитывает принять у себя майнеров из России и других стран.

«Сейчас в Китае усложнилась ситуация, инвесторы ищут другие площадки. В России уже не столь привлекательным стал Иркутск . Мы видим интерес к нашему региону, как к месту, где иностранные и российские майнеры могли бы разместить свои активы. Со многими из них ведем переговоры. Когда создадим определенный пул, будем развивать майнинговую долину. Это интересно и энергетической промышленности региона и области в целом, потом что майнеры несут с собой новые технологии и разработки», — отметил вице-премьер правительства Калининградской области.

По его мнению, регион может стать успешной площадкой и для тестирования наработок в сфере финансовых технологий: «Неделю назад Центробанк открыл первую так называемую регулятивную песочницу и начал принимать заявки на участие. Это такая площадка, где финтеховские компании могут предъявлять свои наработки и получать решение — внедрять их в жизнь или нет. Губернатор Калининградской области заявил о желании региона стать такой регулятивной площадкой. Мы считаем, что у нас все условия для этого есть. Есть и опыт — в 1992 году мы стали успешной площадкой по отработке таможенного кодекса. И сейчас готовы показать, что в регионе можно отрабатывать лучшие технические практики».