Ещё
Калининградская область готовит почву для принятия майнеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградская область готовит почву для принятия майнеров 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом в ходе дискуссии на площадке Калининградского экспертного клуба РИА «ФедералПресс» заявил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.
Круглый стол «Цифровой регион: развитие IT-индустрии в Калининградской области» состоялся 25 апреля в конференц-зале МФЦ для бизнеса.
«Мы надеемся, что закон о цифровых активах будет принят Госдумой в ближайшее время. На это есть запрос. И отзыв российского правительства на разработанный проект более либеральный, чем сам проект. Пока же мы не можем говорить ни о майнинге, ни о криптовалютах, поскольку эти категории не имеют никакого законодательного регулирования. Можно вести речь о компаниях, которые занимаются передачей и обработкой баз данных. В коде 63 ОКВЭД есть такой вид деятельности. Для этих компаний — один миллион инвестиций и добро пожаловать в список резидентов Особой экономической зоны», — пояснил Александр Шендерюк-Жидков.
После принятия закона Калининградская область рассчитывает принять у себя майнеров из России и других стран.
«Сейчас в Китае усложнилась ситуация, инвесторы ищут другие площадки. В России уже не столь привлекательным стал Иркутск. Мы видим интерес к нашему региону, как к месту, где иностранные и российские майнеры могли бы разместить свои активы. Со многими из них ведем переговоры. Когда создадим определенный пул, будем развивать майнинговую долину. Это интересно и энергетической промышленности региона и области в целом, потом что майнеры несут с собой новые технологии и разработки», — отметил вице-премьер правительства Калининградской области.
По его мнению, регион может стать успешной площадкой и для тестирования наработок в сфере финансовых технологий: «Неделю назад Центробанк открыл первую так называемую регулятивную песочницу и начал принимать заявки на участие. Это такая площадка, где финтеховские компании могут предъявлять свои наработки и получать решение — внедрять их в жизнь или нет. Губернатор Калининградской области заявил о желании региона стать такой регулятивной площадкой. Мы считаем, что у нас все условия для этого есть. Есть и опыт — в 1992 году мы стали успешной площадкой по отработке таможенного кодекса. И сейчас готовы показать, что в регионе можно отрабатывать лучшие технические практики».
Говоря об офшоре на острове Октябрьском, Александр Шендерюк-Жидков пояснил: «Офшор — некорректное название. Правильнее говорить о специальном административном районе. Сейчас он разрабатывается правительством РФ, ждем предложений. Мы заинтересованы, чтобы остров Октябрьский стал большим финансовым центром».
Фото Евгения Алешина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
К Гофенберг пришли с обыском Отказ согласовывать «Монстрацию» прокомментировали в мэрии Краснодара В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России156
Макаревич снова оскорбил россиян150
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…40
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение