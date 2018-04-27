Санитарная обработка от клещей начнется в Ижевске в мае

Ижевск. Удмуртия . Санитарная обработка рекреационных зон в Ижевске от клещей начнется в мае. На 2018 год запланировано обработать площадь порядка 2 тыс. га, рассказал журналистам ведущий специалист-эксперт отдела профилактики Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.

Ежегодно ведется мониторинг обращаемости населения города по укусам клещей. По итогам обращений жителей в 2018 году дополнительно включили площади, где наиболее часто нападали клещи.

По словам Ворончихина, обработка территорий начнется после майских праздников. Во второй половине мая ожидается тепло, а значит, активизируются клещи.

По данным прошлого года, примерно каждый 25 клещ заражен энцефалитом, а каждый 3 клещ боррелиозом.

Жителям республики необходимо помнить, в случае укуса следует немедленно обратится за медицинской помощью. С начала года в республике от кровососов пострадали уже 7 человек.