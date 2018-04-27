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Санитарная обработка от клещей начнется в Ижевске в мае
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Санитарная обработка от клещей начнется в Ижевске в мае 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Санитарная обработка рекреационных зон в Ижевске от клещей начнется в мае. На 2018 год запланировано обработать площадь порядка 2 тыс. га, рассказал журналистам ведущий специалист-эксперт отдела профилактики Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.
Ежегодно ведется мониторинг обращаемости населения города по укусам клещей. По итогам обращений жителей в 2018 году дополнительно включили площади, где наиболее часто нападали клещи.
По словам Ворончихина, обработка территорий начнется после майских праздников. Во второй половине мая ожидается тепло, а значит, активизируются клещи.
По данным прошлого года, примерно каждый 25 клещ заражен энцефалитом, а каждый 3 клещ боррелиозом.
Жителям республики необходимо помнить, в случае укуса следует немедленно обратится за медицинской помощью. С начала года в республике от кровососов пострадали уже 7 человек.
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