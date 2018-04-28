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Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области представили проект по ресоциализации осужденных
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Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области представили проект по ресоциализации осужденных 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 44 минуты назад
В ГУ МВД России по Кемеровской области прошел круглый стол на тему участия институтов гражданского общества в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В нем приняли участие руководство Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного полицейского главка, члены Общественного совета, представители Кузбасского института ФСИН России, главный нарколог Кемеровской области, а также сотрудники департамента труда и занятости населения.
В Кузбассе на протяжении нескольких месяцев реализуется программа ресоциализиции осужденных граждан. В январе этого года по инициативе начальника ГУ МВД России по Кемеровской области подписаны трехсторонние соглашения о взаимодействии кузбасской полиции, регионального управления ФСИН России и 4 предприятий. В рамках данных соглашений стороны обязались оказывать содействие в трудоустройстве гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. К настоящему моменту в городах и районах Кузбасса заключено 31 аналогичное соглашение. Благодаря этому удалось трудоустроить 28 человек из числа ранее судимых. По словам начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних подполковника полиции Дениса Ведягина, к середине мая текущего года планируется трудоустройство еще 200 ранее судимых граждан.
Участники круглого стола поделились проблемами, с которыми приходится сталкиваться в работе по социальной адаптации осужденных, их трудоустройству и получению необходимых документов при оформлении социальных пособий для них. Свою помощь в их решении предложили члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Они представили проект под рабочим названием «Дорога к себе». В его основе — индивидуальное кураторство общественников над теми, кому требуется социальная адаптация. Сам проект по сути — некий алгоритм социальной, юридической, психологической помощи осужденным, которая будет оказываться с момента, предшествующего освобождению, до принятия гражданина на работу. Сейчас представители Общественного совета обсуждают детали программы с заинтересованными ведомствами и вскоре приступят к ее реализации.
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