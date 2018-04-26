Ещё
Россия приветствует нормализацию на Корейском полуострове, заявил Патрушев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия приветствует нормализацию на Корейском полуострове, заявил Патрушев 

РИА Новости 37 минут назад
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Россия приветствует нормализацию ситуации на Корейском полуострове, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что до силового разрешения в регионе дело не дойдет.
"Совсем недавно я бы сказал, что это самое острое место на планете, где можно было ожидать в том числе и военных действий, которые бы привели к значительным осложнениям в мире. На сегодняшний день ситуация изменилась, и обе Кореи делают шаги друг навстречу другу. Они отказываются от взаимных претензий, более того, они выступали в одной команде на Олимпиаде, как мы помним. Мы это приветствуем. Некоторые страны видят другие пути, в том числе силовое решение вопроса, но надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он напомнил, что в свое время Россия и Китай выработали дорожную карту по Корейскому полуострову, но партнеры тогда не сочли необходимым действовать в соответствии с этим документом.
"Но на самом деле, если мы посмотрим, что происходит — и то, что Северной Кореей объявлен мораторий на испытания ядерного и ракетного оружия, и то, что сокращается количество учений, которые проводят их противники, а лучше, если бы они отказались от этих учений вообще, — это как раз все те позиции, которые были прописаны в дорожной карте. Если и дальше не будут признавать эту дорожную карту как программу — ради бога. Но если они по ней осуществляют движение, то это хорошо, мы будем приветствовать. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы не спеша движение шло в плане нормализации ситуации на Корейском полуострове. Причем такую заинтересованность высказывают все", — сказал Патрушев.
РИА Новости: последние новости
Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов Перенесший инфаркт Пресняков-старший переведен в обычную палату Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран НАТО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России154
Макаревич снова оскорбил россиян136
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…35
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение