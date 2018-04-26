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Нерехта, Буй и Галич выступят с проектами благоустройства на всероссийском уровне
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Нерехта, Буй и Галич выступят с проектами благоустройства на всероссийском уровне 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
В России пройдет конкурс проектов благоустройства, в котором примут участие три малых города Костромской области: Нерехта, Галич и Буй, сообщает пресс-служба губернатора.
Конкурс проводит Минстрой России, идею поддержал и президент.
20 лучших проектов исторических поселений получат гранты в размере 50 миллионов рублей, а 60 лучших проектов малых городов — от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения.
Проекты благоустройства должны быть масштабными, вписываться в исторический облик малых городов, создать комфортную, функциональную городскую среду.
Нерехта, Галич и Буй представили заявки в категории «Малые города». Кроме того, Галич заявился в категории «Историческое поселение».
Отметим, что в Буе планируют отремонтировать центральную улицу, в Нерехте — возродить городской парк, в Галиче — привести в порядок исторический центр, обустроить территорию городского парка и валов.
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