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В ЮЗАО завершился конкурс знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов
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В ЮЗАО завершился конкурс знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов 

Наш Теплый стан 44 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
В городском центре содействия развитию ученического самоуправления и детских общественных объединений образовательного комплекса «Воробьевы горы» завершились трёхдневные XVI городские соревнования знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов.
Около 400 участников творческих конкурсов приняли участие в тематических образовательных путешествиях по Москве.
Конкурсными экскурсионными объектами участников стали Красная, Триумфальная, Суворовская, Никитских ворот площади и Патриаршие пруды. Очарование сада «Аквариум» и Екатерининского парка нашли отклик в рассказах искусствоведов и биологов. А около памятников В. Маяковскому, И. Крылову, А. Блоку, А. Толстому, А. Пушкину, музеев М. Булгакова и М. Горького звучали любимые стихи, фрагменты литературных произведений.
«Наши ребята», — сообщается на сайте образовательного учреждения «Воробьевы горы» — «увлеченно цитировали А. Суворова, понимая, как актуально звучат его высказывания и сегодня. Участники конкурсов экскурсоводов, литераторов, социологов, корреспондентов, фотографов активно выполняли задания, разгадывали кроссворды, заполняли контурные карты. А также создавали фильмы своих путешествий».
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