Контроль до миллиметров. Новосибирские депутаты рассмотрели закон об управлении госсобственностью

Спикер Андрей Шимкив, инициировавший разработку нового законопроекта, подчеркнул, что подобные законопроекты приняты во многих регионах России , и «никакого ноу-хау в этом нет». «Иногда начинают излишне политизировать этот вопрос, уверять, что заксобрание пытается у кого-то отобрать какие-то полномочия. Мы просто хотим, чтобы у людей было больше ответственности, чтобы они думали, когда и что подписывают. Тем более, мы имеем живые примеры концессий, где были возможные перерасходы на суммы, большие, чем бюджет Новосибирска », — объяснил председатель заксобрания логику разработчиков проекта.

Для работы над новым законом были созданы специальные рабочие группы, которые изучали опыт как соседних, так и регионов из европейской части России. По мнению законодателей это помогло в определении единого четкого порядка управления и распоряжения госсобственностью в Новосибирской области . Тем более, что действующий закон принят еще в 2001 году и важно заполнить пробелы областного законодательства в этой сфере. Проект закона устанавливает порядок управления имуществом государственных унитарных предприятий, а также полномочия правительства и областных исполнительных органов государственной власти. Так же регулируется вопрос деятельности автономных бюджетных и казенных учреждений, определяются полномочия областных исполнительных органов по контролю деятельности.

Законопроектом предусматривается разработка ежегодного отчета по управлению и распоряжению госсобственностью, основные моменты которого предлагается выносить на рассмотрение областного заксобрания. «По сути, речь идет о создании новой системы распоряжения и управления госсобственностью области, которая позволит не только иметь системное комплексное представление о текущем состоянии госсобственности, но и вырабатывать основные направления ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории. При этом каждый орган власти будет иметь свой функционал в соответствии с законодательством, а депутаты будут осуществлять контролирующие функции, что подкреплено законодательством», — подчеркнула зампред комитета по бюджету Ирина Диденко.

Отдельно депутат поблагодарила Контрольно-счетную палату Новосибирской области — многие положения документа основаны на данных ее проверок. Как пояснила Диденко, «работа областной Палаты показала, что ряд процессов не контролируется государством, а идет самостоятельно от управленческих структур».

«Естественно, продолжаться такое не может, когда миллионы и миллионы рублей уходят в сторону. Напомню, что государственная собственность создавалась, в том числе, и предыдущими поколениями, и уже в нашем периоде многое сделано. Мы считаем, что, контроль управления имуществом должен быть более принципиальным и прозрачным, в этоми состоит смысл этого закона», — резюмировал важность принятия нового закона председатель комитета Александр Морозов