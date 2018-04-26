Контроль до миллиметров. Новосибирские депутаты рассмотрели закон об управлении госсобственностью 

Спикер Андрей Шимкив, инициировавший разработку нового законопроекта, подчеркнул, что подобные законопроекты приняты во многих регионах России, и «никакого ноу-хау в этом нет». «Иногда начинают излишне политизировать этот вопрос, уверять, что заксобрание пытается у кого-то отобрать какие-то полномочия. Мы просто хотим, чтобы у людей было больше ответственности, чтобы они думали, когда и что подписывают. Тем более, мы имеем живые примеры концессий, где были возможные перерасходы на суммы, большие, чем бюджет Новосибирска», — объяснил председатель заксобрания логику разработчиков проекта.
Для работы над новым законом были созданы специальные рабочие группы, которые изучали опыт как соседних, так и регионов из европейской части России. По мнению законодателей это помогло в определении единого четкого порядка управления и распоряжения госсобственностью в Новосибирской области. Тем более, что действующий закон принят еще в 2001 году и важно заполнить пробелы областного законодательства в этой сфере. Проект закона устанавливает порядок управления имуществом государственных унитарных предприятий, а также полномочия правительства и областных исполнительных органов государственной власти. Так же регулируется вопрос деятельности автономных бюджетных и казенных учреждений, определяются полномочия областных исполнительных органов по контролю деятельности.
Законопроектом предусматривается разработка ежегодного отчета по управлению и распоряжению госсобственностью, основные моменты которого предлагается выносить на рассмотрение областного заксобрания. «По сути, речь идет о создании новой системы распоряжения и управления госсобственностью области, которая позволит не только иметь системное комплексное представление о текущем состоянии госсобственности, но и вырабатывать основные направления ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории. При этом каждый орган власти будет иметь свой функционал в соответствии с законодательством, а депутаты будут осуществлять контролирующие функции, что подкреплено законодательством», — подчеркнула зампред комитета по бюджету Ирина Диденко.
Отдельно депутат поблагодарила Контрольно-счетную палату Новосибирской области — многие положения документа основаны на данных ее проверок. Как пояснила Диденко, «работа областной Палаты показала, что ряд процессов не контролируется государством, а идет самостоятельно от управленческих структур».
«Естественно, продолжаться такое не может, когда миллионы и миллионы рублей уходят в сторону. Напомню, что государственная собственность создавалась, в том числе, и предыдущими поколениями, и уже в нашем периоде многое сделано. Мы считаем, что, контроль управления имуществом должен быть более принципиальным и прозрачным, в этоми состоит смысл этого закона», — резюмировал важность принятия нового закона председатель комитета Александр Морозов.
Работа над законопроектом продлится еще пару месяцев, возможно будут внесены поправки после принятия законопроекта во втором чтении. «Он должен быть выверен до миллиметра. Чтобы не было никакого торможения для исполнительной власти», — уточнил Андрей Шимкив