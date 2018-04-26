Депутаты предположили, каким будет новое правительство РФ

Нынешнее правительство РФ в полном составе уйдет в отставку 7 мая, согласно нормам Конституции.

После инаугурации президент РФ Владимир Путин предложит Госдуме кандидатуру премьера, который сформирует новый состав правительства.

Депутаты поделились мнениями, какие изменения могут произойти.

— Кабмин эффективно реализовал программы импортозамещения. Можно уверенно сказать, что экономика готова к росту. В целом, кабмин показал себя эффективно. И в этом значительная роль Медведева. Необязательно до 2024 года, но на ближайшие пару лет он останется премьером, — отметил депутат.