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Депутаты предположили, каким будет новое правительство РФ
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Депутаты предположили, каким будет новое правительство РФ 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Нынешнее правительство РФ в полном составе уйдет в отставку 7 мая, согласно нормам Конституции.
После инаугурации президент РФ Владимир Путин предложит Госдуме кандидатуру премьера, который сформирует новый состав правительства.
Депутаты поделились мнениями, какие изменения могут произойти.
Так, депутат Владимир Гутенев предположил, что Дмитрий Медведев останется премьер-министром РФ.
— Кабмин эффективно реализовал программы импортозамещения. Можно уверенно сказать, что экономика готова к росту. В целом, кабмин показал себя эффективно. И в этом значительная роль Медведева. Необязательно до 2024 года, но на ближайшие пару лет он останется премьером, — отметил депутат.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предполагает, что часть ведущих позиций в правительстве может достаться коммунистам.
— Надеюсь, что Павел Грудинин возглавит сельское хозяйство. Первый замруководителя фракции Николай Коломейцев хорошо разбирается в машиностроении, мог бы стать министром промышленности. Алексей Куринный — хороший кандидат в министры здравоохранения, — отметил он в интервью ИА «Политика Сегодня».
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